Movida, intensificati i controlli: sanzioni per giovani e locali. Sedata una lite

lunedì, 15 febbraio 2021, 13:13

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dell’ultimo fine settimana, sono stati predisposti con ordinanza del questore di Massa Carrara, dei servizi specifici in zona movida a Marina di Carrara, finalizzati al rispetto delle misure anti-Covid nonché dell’ordinanza sindacale che impone il divieto di vendita da asporto e consumo di alcol e/o bevande in vetro in luogo pubblico, che ha visto l’impiego di più pattuglie della polizia, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale.

Nella circostanza sono state elevate 10 sanzioni amministrative per violazione della normativa anti-covid, ed in particolare per il mancato rispetto della distanza interpersonale ovvero per aver omesso di indossare i dispositivi di protezione previsti per legge. Inoltre, a seguito dell’ordinanza emessa dal sindaco del comune di Carrara che ha imposto il divieto dalle ore 16.00 di consumare o vendere da asporto bevande alcoliche ovvero in vetro in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono stati individuati e sanzionati sia diversi giovani, intenti a consumare cocktail e birre in strada, sia i due esercizi commerciali che gli avevano venduto le bevande.

Al di fuori della zona movida, nel centro di Carrara, durante la serata di sabato sera, la volante del commissariato in servizio di controllo del territorio, in quella specifica area, è intervenuta in via Loris Giorgi interrompendo una lite in corso fra due giovani, probabilmente causata da questioni sentimentali. Sono stati identificati i due litiganti e i loro amici. Tutta la scena è stata ripresa dall’impianto di video-sorveglianza comunale. Al momento, i due litiganti, pur informati delle facoltà di legge, non risultano aver presentato formale denuncia-querela.