Movida, sanzioni per consumo di alcol in strada. Chiuso un locale

sabato, 27 febbraio 2021, 20:38

Oggi sono stati predisposti, con ordinanza del questore di Massa Carrara, dei servizi specifici in zona movida a Marina di Carrara, finalizzati al rispetto delle misure anti-Covid nonché dell’ordinanza sindacale che impone il divieto di consumo di alcol e/o bevande in vetro nella predetta zona, che ha visto l’impiego di più pattuglie della polizia, dei carabinieri, e della polizia locale, nonché di personale in abiti civili.

Sono stati sanzionati due giovani per violazione dell’ordinanza sindacale per consumo di alcool, nonché un altro per aver espletato bisogni fisiologici in pubblica via. Inoltre è stato chiuso per cinque giorni un locale per aver somministrato alimenti e bevande senza l’uso della mascherina.

Nella zona esterna all’area alla movida, la volante di turno è intervenuta, su chiamata, per due ragazze minorenni in evidente stato di ebrezza alcolica, una presso il parco Caravella e l’altra sul lungo mare; entrambe le ragazzine sono state trasportate al NOA di Massa per accertamenti sanitari. Sono in corso approfondimenti investigativi al fine di identificare chi ha somministrato o venduto alcool alle due minorenni, infrasedicenni, in quanto detta condotta configura reato penale.