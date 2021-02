Muore a 18 anni precipitando in montagna

Altri articoli in Cronaca

sabato, 27 febbraio 2021, 20:38

Oggi sono stati predisposti, con ordinanza del questore di Massa Carrara, dei servizi specifici in zona movida a Marina di Carrara

sabato, 27 febbraio 2021, 13:18

I due furti sono stati commessi ai danni di un supermercato in zona stazione ferroviaria. Il primo ad opera di un cittadino di nazionalità marocchina di 33 anni, il secondo con la stessa tecnica da un cittadino di origini albanesi della medesima età

sabato, 27 febbraio 2021, 09:20

Un gruppo di liberi cittadini, facenti parte delle più disparate categorie professionali, il cosiddetto popolo delle partite iva, ma anche insegnanti, giovani studenti, commercianti, si sono riuniti nel tardo pomeriggio di ieri per discutere della situazione socio-economica scaturita dalle misure di contenimento prese dal governo

venerdì, 26 febbraio 2021, 19:43

Ad annunciarlo, nel consueto aggiornamento ai propri concittadini, il sindaco Francesco De Pasquale che, appreso di due sospetti casi di variante inglese (ancora da accertare) presso la media Taliercio, ha invitato la dirigente a sospendere la didattica in presenza per una settimana

venerdì, 26 febbraio 2021, 15:00

Nausicaa Spa ricorda che per effetto dell'ordinanza 72 firmata dal sindaco Francesco De Pasquale, a partire da lunedì 1° marzo sono in vigore le nuove regole per la raccolta porta a porta

venerdì, 26 febbraio 2021, 14:11

Oggi grazie alla donazione fatta dalla ditta Tuttogare di Ennio Bongiorni, il gruppo consiliare di Forza Italia ha consegnato all’amministrzione comunale, nella persona dell’assessore Amelia Zanti, una fornitura di circa 350 visiere protettive prodotte e confezionate dalla ditta stessa, affinché possano essere distribuite alle case di cura presenti sul territorio comunale