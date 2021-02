Cronaca



Muore escursionista sul monte Tambura

domenica, 21 febbraio 2021, 12:37

di michela carlotti

Stava percorrendo il sentiero CAI sul Monte Tambura, quando è precipitato accidentalmente facendo un volo mortale di 400 metri.



L'uomo B.M. aveva 45 anni, si trovava con altri escursionisti prima di scivolare dalla parte alta della via Vandelli in località Resceto nel comune di Massa.



Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e si è subito diretto Pegaso 3 ma non c'è stato nulla da fare, se non constatare il decesso dell’uomo.



La stazione di Massa del soccorso alpino e speleologico Toscano è stata attivata per intervenire nel gruppo del monte Tambura. In questo momento Pegaso sta portando in quota i soccorritori per procedere al recupero della salma in attesa del nullaosta dell’autorità giudiziaria.



Foto archivio