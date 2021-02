Cronaca



Ordinanza di non potabilità, Gaia: "Rilevato batterio, sono in corso analisi"

sabato, 13 febbraio 2021, 09:19

GAIA S.p.A. specifica che sta lavorando in stretto contatto con l'amministrazione comunale e l'Usl territorialmente competente al fine di superare quanto prima la criticità relativa all'ordinanza di non potabilità, attualmente in vigore in parte del comune di Massa.



"Come chiarito in queste ore nella comunicazione on line (la pagina facebook di GAIA e il sito web istituzionale vengono continuamente aggiornati, a garanzia della completa trasparenza di informazione) - dichiara Gaia -, l'ordinanza è stata richiesta da Usl per un principio di massima precauzione, ed è dovuta al rilevamento del clostridium perfringens, un batterio che si presenta nelle acque superficiali o di sorgente carsica, dopo eventi meteorologici intensi. Le analisi fin qui eseguite dal gestore hanno escluso la presenza del batterio nella rete di distribuzione cittadina, rilevandolo unicamente nel serbatoio di Ischignano. Va precisato che la presenza di questo batterio non corrisponde automaticamente alla presenza di elementi patogeni, che sono oggetto di indagini e approfondimenti attualmente ancora in svolgimento".

GAIA precisa che l'impianto di potabilizzazione del Cartaro è correttamente funzionante, ben presidiato e con un idoneo sistema di disinfenzione e non ha riscontrato alcun malfunzionamento: "Sui serbatoi, sulle sorgenti e su tutti i punti di prelievo in rete sono in corso ulteriori analisi di monitoraggio da parte del gestore, i cui esiti saranno disponibili nella giornata di domani 13 febbraio, per i tempi tecnici richiesti dal tipo di analisi, che richiedono circa 21 ore per l'emissione dei risultati. Ulteriori analisi sono eseguite parallelamente da usl.

Fino ad nuovi sviluppi, l'acqua nella zona interessata dall'ordinanza non si può bere se non previa bollitura di 15 minuti, tuttavia è possibile utilizzarla per le faccende domestiche (lavaggio stoviglie e indumenti) e per l'igiene personale (docce, bagno, lavaggio mani, tranne l'igiene orale)".

"L'area interessata dall'ordinanza - conclude il gestore - è illustrata dalle mappe pubblicate presenti al link: https://bit.ly/3dfdHbs . GAIA ha altresì attivato un servizio di approvvigionamento di acqua potabile con 3 cisterne itineranti, di cui è stata data comunicazione, completa delle informazioni su dove vengono posizionate e degli orari di sosta. Domani 13 febbraio alle ore 12,30 è convocato un tavolo tecnico con Usl, Comune di Massa e GAIA per esaminare i risultati delle nuove analisi. A seguito di questo nuovo incontro saranno forniti ulteriori aggiornamenti".

CISTERNA N° 1

Casette ore 08:00

Caglieglia ore 08:30

Il Santo ore 09:15

Canevara Via Antona Vecchia ore 09:45

Massa Venturini Parcheggio ore 10:30

Massa Piazza Felice Palma ore 11:15

Via Marina Vecchia davanti OVS ore 12:00

Via del Patriota ore 12:45

Via Bastione ore 13:30

P.zza Mercurio ore 14:15

Casette ore 15:15

Caglieglia ore 15:45

Il Santo ore 16:30

Canevara Via Antona Vecchia ore 17:00

Massa Venturini Parcheggio ore 17:45

Massa Piazza Felice Palma ore 18:30

Via Marina Vecchia davanti OVS ore 19:15

Via del Patriota ore 20:00

Via Bastione ore 20:45

P.zza Mercurio ore 21:30



CISTERNA N° 2

Via Roma c/o Poste Italiane ore 08:00

Viale Stazione c/o Gaia ore 08:45

Via Ferdinando Martini Parcheggio ore 09:30

Via Pietro Pellegrini Penny Market ore 10:15

Via della Repubblica Cimitero ore 11:00

Via Aurelia Via Papino ore 11:45

Via San Remigio Parcheggio ore 12:30

Via Roma c/o Poste Italiane ore 13:15

Viale Stazione c/o Gaia ore 14:00

Via Ferdinando Martini Parcheggio ore 15:00

Via Pietro Pellegrini Penny Market ore 16:15

Via della Repubblica Cimitero ore 17:00

Via Aurelia Via Papino ore 17:45

Via San Remigio Parcheggio ore 18:30

Via Roma c/o Poste Italiane ore 19:15

Viale Stazione c/o Gaia ore 20:00

Via Ferdinando Martini Parcheggio ore 20:45

Via Pietro Pellegrini Penny Market ore 21:30

Via della Repubblica Cimitero ore 22:15



CISTERNA N° 3

Via XXIV Maggio Parcheggio ore 08:00

Via Mura della Rinchiostra Nord Parcheggio ore 09:00

Via Donne Partigiane Parcheggio ore 10:00

Via della Repubblica 5 Vie ore 11:00

Via del Bozzo Sud ore 12:00

Via XXIV Maggio Parcheggio ore 13:00

Via Mura della Rinchiostra Nord Parcheggio ore 14:00

Via Donne Partigiane Parcheggio ore 15:00

Via della Repubblica 5 Vie ore 16:00

Via del Bozzo Sud ore 17:00

Via XXIV Maggio Parcheggio ore 18:00

Via Mura della Rinchiostra Nord Parcheggio ore 19:00

Via Donne Partigiane Parcheggio ore 20:00

Via della Repubblica 5 Vie ore 21:00

Via del Bozzo Sud ore 22:00