"Luci spente al parco di Ricortola"

giovedì, 4 febbraio 2021, 14:50

La Gazzetta di Massa Carrara ha incontrato il dottor Andrea Mambrini, direttore del reparto di oncologia del Noa, specialista delle terapie oncologiche locoregionali e di recente nominato coordinatore regionale del gruppo multidisciplinare toscano “Target Team”

mercoledì, 3 febbraio 2021, 14:09

Lavori di manutenzione al ponte ferroviario sul fiume Taro in prossimità della stazione di Borgo Val di Taro, tra Pontremoli e Berceto sulla linea Parma – La Spezia

martedì, 2 febbraio 2021, 16:36

E' l’impegno del sindaco Francesco De Pasquale al termine della giornata dedicata agli incontri sul tema “movida”, che hanno avuto per protagonisti il Comitato di Via Rinchiosa e i gestori dei locali della zona della movida

martedì, 2 febbraio 2021, 14:59

Il comitato "Una montagna di idee per una montagna da salvare" si schiera a fianco dell’associazione Us Culturale Antona e di oltre 250 firmatari per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire per salvare un pezzo di storia della comunità antonese

martedì, 2 febbraio 2021, 14:43

Sono nell’elenco dell’offerta di coinvestimento in fibra su rete secondaria presentata ad Agcom. Previste connessioni FTTH a Carrara, Massa, Aulla e Fosdinovo

martedì, 2 febbraio 2021, 14:37

Nella mattinata di oggi sono state donate altre 100 tag all'Opa di Massa, in particolar modo al reparto di cardiochirurgia intensiva, con la collaborazione di Enrica Legname ed Elisa Bertugelli dell'associazione ''un cuore un mondo Massa onlus''