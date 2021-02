Recuperato l'escursionista precipitato sul monte Marmagna

Altri articoli in Cronaca

domenica, 14 febbraio 2021, 11:13

Ormai i titolari di bar e ristoranti non hanno più scampo e non fanno più vita: multe a un gestore di bar e a quattro ragazzi - minorenni? - perché hanno bevuto dopo le 16: ma i soldi per vivere ai proprietari di bar e ristoranti glieli danno i politici...

sabato, 13 febbraio 2021, 17:23

Nuovo incontro stamani tra gestore idrico GAIA, Usl e l'amministrazione comunale di Massa: GAIA ha aggiornato gli enti circa le misure immediatamente adottate con l'obiettivo di superare la criticità dovuta alla presenza del batterio Clostridium perfringens riscontrato nei serbatoi di Ischignano

sabato, 13 febbraio 2021, 14:44

Il Rotary Carrara e Massa ha consegnato nelle mani della professoressa Marta Castagna, Preside del Marconi e dello Zaccagna, 18 tablet per la didattica a distanza. Come è avvenuto per l'iniziativa dei pacchi alimentari, anche in questo caso, al centro sono state poste le conseguenze indirette della pandemia, che stanno...

sabato, 13 febbraio 2021, 11:34

Il sentimento che prevale è lo sgomento, ma anche molta rabbia, che sta iniziando a prendere campo nel mondo della ricettività e della ristorazione che, con il turismo, stanno vivendo la pagina peggiore della propria storia

sabato, 13 febbraio 2021, 09:19

GAIA S.p.A. specifica che sta lavorando in stretto contatto con l'amministrazione comunale e l'Usl territorialmente competente al fine di superare quanto prima la criticità relativa all'ordinanza di non potabilità, attualmente in vigore in parte del comune di Massa

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:31

Si chiama Roberto Speranza ed è il ministro (sic!) della Salute, ma più che una speranza, la sua, è una condanna a morte per l'economia regionale e non è la prima: da domenica 14 la Toscana di nuovo in arancione per almeno due settimane