Rfi, linea Parma-La Spezia: manutenzione al ponte ferroviario sul fiume Taro

martedì, 2 febbraio 2021, 16:36

E' l’impegno del sindaco Francesco De Pasquale al termine della giornata dedicata agli incontri sul tema “movida”, che hanno avuto per protagonisti il Comitato di Via Rinchiosa e i gestori dei locali della zona della movida

martedì, 2 febbraio 2021, 14:59

Il comitato "Una montagna di idee per una montagna da salvare" si schiera a fianco dell’associazione Us Culturale Antona e di oltre 250 firmatari per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire per salvare un pezzo di storia della comunità antonese

martedì, 2 febbraio 2021, 14:43

Sono nell’elenco dell’offerta di coinvestimento in fibra su rete secondaria presentata ad Agcom. Previste connessioni FTTH a Carrara, Massa, Aulla e Fosdinovo

martedì, 2 febbraio 2021, 14:37

Nella mattinata di oggi sono state donate altre 100 tag all'Opa di Massa, in particolar modo al reparto di cardiochirurgia intensiva, con la collaborazione di Enrica Legname ed Elisa Bertugelli dell'associazione ''un cuore un mondo Massa onlus''

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:27

“Alcuni commercianti di via Poggioletto – comunica Daniele Tarantino, vice presidente nazionale di Confimprese Italia e presidente Confimpresa Massa Carrara – si sentono penalizzati per le continue multe che la polizia municipale eleva ai clienti in sosta"

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:22

Mercoledì 3 febbraio alle ore 18 si terrà il webinar titolato: “La conoscenza è il miglior vaccino. Domande e risposte sui vaccini anticovid-19” organizzato da Elisabetta Sordi, medico e consigliere di minoranza del comune di Pontremoli