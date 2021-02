Cronaca



Rotary Carrara e Massa per la didattica a distanza

sabato, 13 febbraio 2021, 14:44

Il Rotary Carrara e Massa ha consegnato nelle mani della professoressa Marta Castagna, Preside del Marconi e dello Zaccagna, 18 tablet per la didattica a distanza. Come è avvenuto per l'iniziativa dei pacchi alimentari, anche in questo caso, al centro sono state poste le conseguenze indirette della pandemia, che stanno lasciando pesanti strascichi materiali.

I giovani, che già stanno perdendo molto in termini di quella socialità che nell'adolescenza è essenziale per lo sviluppo della personalità, rischiano in taluni casi di perdere occasioni anche in termini di formazione. Non tutti, infatti, stanno affrontando i sacrifici del momento a con gli stessi strumenti, dato che talune famiglie scontano anche le difficoltà di attività economiche pesantemente colpite dall'epidemia. A questo punto un tablet può essere un piccolo, ma fattivo, contributo per sopperire agli ostacoli della situazione. In questo senso è stata decisiva l'idea del Dottor Bruno Bianchi, che presiede, nel Rotary Club, la Commissione incaricata di monitorare questo particolare momento. Con lui, anche il Dottor Mauro Bellini e l'Avvocato Pietro Menchini si sono adoperati, rivolgendosi all'Autorità scolastica, per mirare l'azione del club all'interno del territorio provinciale. E così la consegna segue alla precedente, fatta la settimana passata al Liceo scientifico da Vinci di Villafranca. In questo modo oltre 20 ragazzi in più avranno la possibilità di seguire la didattica a distanza.