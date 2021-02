Cronaca



San Valentino in arancione, l’ennesima beffa per i ristoratori: “Cosa costava partire lunedì?”

sabato, 13 febbraio 2021, 11:34

di donatella beneventi

Era nell’aria da qualche giorno, l’indice RT in salita, le terapie intensive di nuovo in allerta, insomma, c’erano tutti i segnali di un ritorno alla fascia arancione, dopo cinque settimane di gialla, che aveva riportato un ritorno, seppur limitato, a quella libertà che tutti desiderano e che sembra ancora lontana: si sperava che San Valentino si salvasse, la prima festa che per i ristoratori, dopo un Natale da dimenticare e il carnevale praticamente passato in sordina, avrebbe potuto significare una boccata di ossigeno; infatti, le prenotazioni delle coppie di innamorati per il pranzo di mezzogiorno di domenica 14 febbraio erano arrivate e i ristoranti erano pronti ad accoglierli con tutte le norme di sicurezza, come sempre , rispettate e un po’ di ottimismo, fra le mille incertezze e il DPCM dietro alla porta che puntuale, è arrivato 36 ore prima della data fatidica, annullando tutto quanto.

Inutile dire che sul web, la nuova agorà che è diventata forse l’unico modo per parlare senza mascherine, si è levato un coro di proteste dalla Toscana e dalla Liguria, le due regioni confinanti che fanno parte del gruppo passato al colore arancione. Il sentimento che prevale è lo sgomento, ma anche molta rabbia, che sta iniziando a prendere campo nel mondo della ricettività e della ristorazione, che con il turismo, stanno vivendo la pagina peggiore della propria storia.

La Gazzetta di Massa e Carrara, che è sempre stata molto sensibile alle istanze dei ristoratori e dei professionisti colpiti dalla pandemia, ha anche questa volta dato voce ad alcuni esercenti della provincia.

Nadia Cavazzini, titolare del Rebacco a Carrara, esprime parole da cui traspare molta stanchezza, sentimento assai diffuso: “Stanchezza, anche nel fare una semplice dichiarazione – dice Nadia - queste altalene non giovano né alle tasche né all’anima dei ristoratori. Innegabile il rammarico non tanto per la giornata di San Valentino in sé che comunque è considerata una grave perdita, quanto del tornare in un periodo penalizzante che rallenta ancora di più il periodo della ripartenza. I ristoranti sono e rimangono luoghi sicuri se si adottano tutte le attenzioni del caso e se si rispettano le regole dettate dai vari decreti. C’è qualcosa che non funziona, c’è qualcuno che non rispetta le semplici regole del buon senso e si tardano i tempi di ripristino dei valori nella sanità .

Io personalmente- conclude- credo che stiamo pagando le conseguenze di atteggiamenti sbagliati. Anche da parte di chi ci governa e ci dovrebbe far sentire protetti . Così non si sopravvive a lungo”.

Nicola Delnero del ristorante marinello Le Palme, punta l’accento sulla mancanza di rispetto verso la categoria, avvisata all’ultimo momento della disposizione: “Siamo amareggiati per la situazione che si è venuta a creare - afferma - capiamo molto bene le esigenze di tutela della salute pubblica, che naturalmente viene prima di ogni interesse personale e particolare. Ciò che non riusciamo a capire, anzi che molto probabilmente non capisce chi ci governa, è che queste decisioni non possono essere prese sempre all'ultimo momento, gestire un ristorante non è facile in questo momento, gestire gli ordini giornalmente e anche avvisare la forza la lavoro giorno per giorno non è facile. Noi come ristoratori ci siamo adeguati alle norme sanitarie ed anche al nuovo tipo di gestione - ribadisce - chiediamo però che da ora in poi cambi anche la gestione dei cambi di colore, chiediamo che avvenga di lunedì dei essere avvisati almeno tre giorni prima, questo sarebbe un modo per venire incontro a chi sta facendo tanti sacrifici, non solo i titolari, ma anche i nostri dipendenti e a tutta la filiera agroalimentare”.

Toni decisamente più forti quelli di Roberto Boggi, del ristorante Interno 23, che non le manda giustamente a dire: “Abbiamo fatto compere di materie prime e poi ci è toccato chiamare per disdire, quindi soldi persi e quello che poteva una boccata di ossigeno si è trasformata in un soffocamento. Sono preso da un grande sconforto, grande delusione per uno stato che non capisce e non si è mai messo una mano sulla coscienza, Giani doveva battere i pugni e almeno farci chiudere da lunedì : se si mettessero nei nostri panni forse capirebbero... È dal ‘93 che lavoro belle cucine ho 44 anni, una volta era così - dice con rammarico - ma ora anche volendo, con tutte le cose da pagare la coperta è troppo corta, e se vuoi rimanere in corsa, devi attingere ai risparmi personali, se si possiedono e così ci costringono a fare finanziamenti, prestiti, in poche parole il povero diventa sempre più povero e il ricco sempre più ricco. Devono permetterci di stare aperti- conclude - assumere vigili che multano chi viola la legge, ma i regolari devono essere messi in condizione di lavorare e le associazioni di categoria ci devono rappresentare nei fatti, non a parole”

Dello stesso avviso, Rosetta Biava della Prosciutteria di Marina di Massa e di Massa centro: “Credo che non sia giusto questo accanimento nei confronti della nostra categoria – afferma Rosetta - siamo ormai diventata la categoria sacrificabile a tutela della salute di tutti .

Io oggi sono molto arrabbiata e al contempo depressa, è tutto il pomeriggio che mi pongo delle domande sul mio futuro s u quello di mio figlio e sul futuro della mia attività. Credo che il tempo non ci sia alleato e arriverà il momento, se andiamo avanti così, che tutta la nostra categoria si troverà in grossissime difficoltà. Mi sento una nullità che non ha voce in capitolo e a cui è’ stato tolto ogni diritto senza aver fatto nulla di male. Per San Valentino credo che avrebbero potuto tranquillamente posticipare la zona arancione a lunedì. Non sarebbe cambiato niente ma sicuramente a noi sarebbe servito. Oltretutto - continua - siamo senza ristori mentre i nostri cari politici discutono per la poltrona: abbiamo la vaga impressione che molte persone , per primi i politici , non abbiano la più vaga percezione della realtà, se ne accorgerebbero solo se fossero privati dello stipendio per un anno. In questo ultimo anno i ristoratori hanno impiegato tutte le loro forze e i loro risparmi anche familiari per tenere in piedi la baracca e io credo a questo punto che ci sia una chiara volontà di farci fuori”.

Alessandro Cantoni del Blackout, si allinea al pensiero ricorrente, fatto di amarezza per la decisione last minute del governo: “Prenotazioni, tutti i dipendenti a lavorare finalmente dopo tanto tempo e la domenica si era trasformata in una bella giornata – dice - molti di noi la spesa non l’aveva fatta preventivamente, perché c’era nell’aria il provvedimento, come poi si è verificato: noi continuamo a osservare le regole, ma la rabbia c’è perché dovevano dirlo prima. Sicuramente succederà questo anche per Pasqua e per la festa delle donne, se sapevamo prima, si lavorava meglio, perché ci vuole organizzazione nel gestire un ristorante : io con i miei dipendenti oggi ho perso, perché non li ho con me al lavoro”.