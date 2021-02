Cronaca



Sanzionato locale del centro storico per somministrazione di alcol a minori

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:46

Continuano i controlli della polizia nel week-end. Un noto locale del centro storico è stato sanzionato dagli agenti della squadra amministrativa della questura di Massa per aver somministrato alcolici a sei diciassettenni.

“Ricordiamo – è scritto in una nota della questura di Massa - che le norme prevedono il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 mentre per il titolare dell’esercizio commerciale è obbligatorio chiedere un documento d’identità ai ragazzi che vogliano acquistare o consumare alcolici, proprio allo scopo di accertare l’età del cliente. I titolari delle attività rischiano la sospensione della licenza e una denuncia penale in caso di somministrazione a minore degli anni 16 o una multa tra i 250 e i mille euro nel caso in cui il minore abbia tra i 16 e i 18 anni”.