Vaccino AstraZeneca: si parte giovedì in sette sedi

martedì, 9 febbraio 2021, 19:24

Il bando come è noto assegna incentivi alle realtà associative del territorio nell’ambito delle misure di contrasto dei contraccolpi economici innescati dalla pandemia

martedì, 9 febbraio 2021, 19:22

Da oggi l’inglese si inizia a “studiare” a 2 anni: sì perché l’amministrazione comunale ha ampliato l’offerta educativa dei nidi carraresi introducendo un progetto tutto dedicato all’apprendimento della lingua inglese

martedì, 9 febbraio 2021, 11:27

Saper leggere una cartografia in montagna, imparare ad orientarsi e fare un corretto uso del gps: quattro lezioni organizzate dal il Soccorso alpino Stazione di Carrara e Lunigiana d'intesa con il Parco Regionale delle Alpi Apuane per il corretto utilizzo di questi strumenti utili, talvolta indispensabili, per vivere bene la...

martedì, 9 febbraio 2021, 10:41

Un fucile d’assalto automatico AK-47 completo di silenziatore, caricatori e proiettili, è stato rinvenuto dai carabinieri durante una perquisizione a casa di un pregiudicato 35enne che vive a Marina di Massa

martedì, 9 febbraio 2021, 09:21

Per ricordare la figura del coraggioso funzionario di polizia, domani mattina presso l’Istituto Comprensivo G.B. Giorgini di Montignoso, nel solco della tradizione ebraica, verrà piantato un ulivo nel giardino della scuola e scoperta una targa ricordo

lunedì, 8 febbraio 2021, 22:19

È stata emessa una circolare firmata dalla dirigente Addolorata Langella per la sospensione dell'attività didattica in presenza e del convitto, dell'istituto alberghiero Minuto di Massa, con decorrenza dal 9 al 20 febbraio compresi