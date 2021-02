Cronaca



Webinar di Elisabetta Sordi sui vaccini anticovid-19

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:22

Mercoledì 3 febbraio alle ore 18 si terrà il webinar titolato: “La conoscenza è il miglior vaccino. Domande e risposte sui vaccini anticovid-19” organizzato da Elisabetta Sordi, medico e consigliere di minoranza del comune di Pontremoli.

Parteciperanno: Francesco Crea, professore associato di genetica all’Università di Milton Keynes, UK; Mario D’Amico, medico del rischio clinico presso l’Ospedale delle Apuane; Baldassarre Ferro, medico presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Livorno; Lorenzo Fornaro, del reparto di oncologia 2 universitaria presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina facebook “La Politica Buona” di Elisabetta Sordi che così commenta lo spirito dell’iniziativa: “Sono convinta che la conoscenza, la ragione e la scienza siano il miglior vaccino. Per questo, penso sia utile confrontarsi nel merito esaminando con approccio razionale e scientifico i dubbi e le perplessità che molte persone pongono all’attenzione della politica e della medicina. Si tratta di un primo passo importante per continuare a ragionare di sanità”.

Michela Carlotti