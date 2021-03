Cronaca



Arenarie lavorate a mano, il professor Canesi a caccia di verità nascoste

sabato, 27 marzo 2021, 22:36

di francesca vatteroni

"Potrebbe degnarci di una risposta?": ma tutto tace a Piazza Due Giugno. Non risponde infatti all'associazione Italia Nostra sez. Apuo-Lunense, seppure siano trascorsi alcuni mesi da quando l'associazione culturale ha cercato notizie circa le preziose arenarie, antiche e lavorate a mano, che orlavano i marciapiedi risistemati a Marina est dall'assessorato ai Lavori Pubblici. Adesso ci prova il professor Riccardo Canesi, noto ambientalista, a chiedere maggiori informazioni sul destino di quelle arenarie: che fine hanno fatto? Un'attenzione, questa sulle antiche arenarie sostituite da moderno cemento e autobloccanti, che già altrove, in altre città vicine come La Spezia, alcuni ambientalisti e cittadini, hanno chiesto di preservare.

Documentandosi un pochino si apprende che col tempo il valore dell'arenaria aumenterebbe e che fino a qualche tempo fa veniva sistematicamente reimpiegata e ricollocata esattamente dove era avvenuto l'intervento di manutenzione, a fronte di un costume recente per il quale oggi, nel fare i lavori di "riqualificazione", spesso non viene più salvaguardata, né custodita in magazzino.

"Fino a qualche anno fa le pietre venivano numerate e poi ricollocate nello stesso ordine. Questa pratica non è scontata e va espressamente richiesta dall'Ente sotto la voce "stoccaggio scientifico e reimpiego": deve comparire per ogni lavoro previsto, nel cosiddetto "calcolo computo metrico", cioè l'elenco dettagliato dei costi e delle lavorazioni a cui la ditta deve attenersi nello svolgere i lavori" (Fonte La Gazzetta Della Spezia) si legge su quotidiani on line.

Si fa sentire dunque, dopo Italia Nostra, anche Canesi:" Egregio signor Sindaco-esordisce nell'incipit della lettera aperta inviata a Francesco De Pasquale- circa due mesi fa Italia Nostra, in una lettera a Lei inviata, mostrava preoccupazione per la fine di oltre un centinaio di pregiati cordoli in arenaria, lavorati a mano cento anni fa circa, che sono stati dismessi durante la ristrutturazione dei marciapiedi di Marina est".

Ma ahimè, riprende Riccardo Canesi:"Ad oggi da Lei non è pervenuta alcuna risposta. Facendomi interprete di alcune decine di cittadini della zona, che mi hanno chiesto informazioni, sono a rinnovarle la richiesta-che prosegue-Sarebbe per noi, e per tutti coloro che amano la storia, l'arte, il lavoro umano ed anche i beni collettivi, di gran conforto sapere che questi pregevoli pezzi non siano finiti in discarica o in mani sbagliate ma siano stati assicurati ai magazzini comunali per usi futuri".

Il rimprovero mosso da Canesi, già deputato della Repubblica italiana in passato, si estende a un generale modus operandi di questa Amministrazione, che l'ex parlamentare descrive come abbottonato nelle risposte e con un atteggiamento pericolosamente incline a determinare una sempre maggiore disaffezione dei cittadini verso l'Amministrazione, nonostante il ruolo istituzionale del Primo Cittadino:"A prescindere dal caso, poiché le sue mancate risposte, anche su altri argomenti, sono numerose-sottolinea Canesi infatti- da ex uomo delle Istituzioni, mi permetto pacatamente di farle rilevare che con tale atteggiamento non avvicina l'Amministrazione comunale ai cittadini ma, anzi, ne amplifica il distacco. Lei è il Sindaco di tutti, non di una sola parte, ed ha il dovere di rispondere a tutti i cittadini, anche a coloro che formulano richieste che potrebbero sembrare superflue o insignificanti".