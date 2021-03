Cronaca



Avis, mancano tre giorni all'estrazione della lotteria

lunedì, 29 marzo 2021, 13:33

Mancano tre giorni all'estrazione della lotteria "Fortitudo mea in AVIS", organizzata da AVIS Carrara. La lotteria, il cui ricavato verrà usato dall'associazione per l'acquisto della nuova sede, ha coinvolto molte realtà del territorio comunale, con molti negozianti e attività che hanno donato uno o più premi.



"Siamo molto riconoscenti - dice Nicola Baruffi, presidente di AVIS Carrara - ai negozianti che hanno partecipato alla nostra lotteria. Anche in un momento incerto come quello in cui ci troviamo, queste persone ci sono venute incontro e ci hanno aiutato, con un gesto di solidarietà per il quale saremo sempre grati: l'incredibile risultato ottenuto ci rende orgogliosi del nostro territorio e ci fa sperare in un futuro radioso e pieno di soddisfazioni".



La lotteria è composta da 202 premi e sarà possibile seguire l'estrazione sulla pagina Facebook di AVIS Carrara, giovedì 1° aprile alle 10:15; i biglietti sono ancora disponibili presso la sede dell'associazione, in Via Monterosso 1, dentro l'ex Ospedale Civico.