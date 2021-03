Cronaca



“Chiude il punto vendita ‘Douglas’ a Massa, sei persone disoccupate”: la denuncia di Fisascat Cisl

La scure della crisi e del nuovo concetto di commercio, con il dilagare dell’e-commerce, scelta aziendale di tanti famosi brand della moda e del beauty, sta sortendo come conseguenza la chiusura di punti vendita, partendo da quelli della città di provincia, che figurano fra quelle in cui il bilancio delle vendite e degli incassi registra un calo considerevole, cosa accentuata dalla crisi economica legata alla contrazioni dei consumi, legata al Covid-19.

Così, perdono il posto centinaia di persone, soprattutto donne, impiegate all’interno dei negozi cosiddetti monomarca: è il turno della catena di profumerie Douglas, un impero nato all’inizio degli anni ’90, con aperture in tutta Italia, con vendita di prodotti che si assestano sulla fascia medio alta del mercato, ma che si erano aperte, negli ultimi anni, anche alla fascia giovane, con l’adozione di brand seguiti dalle ragazze, sotto la spinta delle influencers e make up artists. Douglas Profumerie, ha comunicato la chiusura entro gennaio 2022, di ben 128 negozi in Italia su 507 e 500 in Europa, su 2mila400, in Toscana undici negozi saranno chiusi con una perdita di trentasei posti di lavoro, fra questi ultimi Massa, il negozio che vede occupate sei persone.

La denuncia della grave situazione occupazionale, è di Simone Pialli, segretario generale della Fisascat Cisl Toscana Nord: “Il motivo - dice Pialli - è salvaguardare la liquidità aziendale a fronte di un calo di fatturato”.

Il sindacalista, che fa presente che il fatturato online dell’azienda è al contrario aumentato, punta il dito dal punto di vista etico: “Per un’azienda che guarda soltanto al profitto-prosegue- e che non tiene minimamente conto delle conseguenze sociali delle proprie azioni commerciali la scelta è facile: si chiudono i negozi, dove ci sono costi fissi di gestione e soprattutto costo del personale, e si sviluppa il commercio on line.

Ad oggi l'azienda a nessuno dei tavoli nazionali ha portato un piano di ristrutturazione aziendale ma solamente un lungo ed inesorabile elenco, che aumenta di volta in volta, di punti vendita da chiudere.

A rendere ancora più inaccettabile questa decisione è il fatto che il 95% del personale è composto da donne che ancora una volta si vedono penalizzate dall' attuale mercato del lavoro”.

Il 9 aprile ci sarà un nuovo tavolo nazionale dove, cosi annuncia il sindacato, sarà presente per portare avanti le istanze dei lavoratori della Douglas e dal punto di vista locale, Fisascat si farà portavoce degli stessi presso le istituzioni, affinchè Massa non perda un'altra attività in una provincia già disastrata.