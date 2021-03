Colpito da un cavo di acciaio: brutto incidente in porto

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 4 marzo 2021, 14:17

L'intervento è volto principalmente a potenziare l'intero processo biologico dell'impianto e prevede anche opere accessorie come la copertura delle vasche per l'accumulo fanghi per evitare la fuoriuscita di cattivi odori. Per la realizzazione di questo progetto sono stati stanziati circa 250 mila euro di investimento

giovedì, 4 marzo 2021, 11:40

Ieri mattina, i proprietari di un negozio della zona del centro cittadino segnalavano al 113 il furto di alcuni prodotti cosmetici perpetrato da una donna, fornendo agli operatori della polizia, giunti sul posto, indicazioni chiare sulle fattezze e sull’abbigliamento della ladra da poco allontanatasi

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:22

È stata inaugurata oggi, presso l’ex ospedale civico di Carrara, la poltrona ginecologica elettro-meccanizzata donata dall’associazione “Diversamente Splendidi” ONLUS; lo strumento verrà utilizzato negli ambulatori di ostetricia, ginecologia e di riabilitazione del pavimento pelvico

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:13

1500 “Sacchetti di Benvenuto” sono stati donati, mercoledì 3 marzo, all’ospedale Apuane grazie al progetto “Nutrire gli inizi, buone pratiche per una sana cultura dell'infanzia”

mercoledì, 3 marzo 2021, 13:28

Nel pomeriggio di ieri, la pattuglia della squadra volante ha denunciato per furto aggravato un cittadino di origini marocchine residente a Massa con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio

martedì, 2 marzo 2021, 23:53

È morto Giancarlo Paoletti, notissimo uomo di cultura di Carrara. E' deceduto oggi Giancarlo Paoletti, notissimo storico dell'arte e uomo di cultura di Carrara: aveva 89 anni e da qualche tempo si era ritirato dalle sue attività per problemi di salute. Il cordoglio del sindaco