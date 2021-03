Cronaca



Consente la consumazione al tavolo: locale chiuso cinque giorni

lunedì, 15 marzo 2021, 12:27

Otto sanzioni accertate nel comune di Massa e quattro nel comune di Carrara per il mancato rispetto dei protocolli previsti per la zona arancione durante i controlli della polizia nei servizi interforze disposti dal questore nel fine settimana, appena trascorso, a Massa, Marina di Massa e Marina di Carrara: polizia, carabinieri, polizia municipale hanno pattugliato il centro cittadino, con maggiore attenzione nei confronti delle zone della movida e delle aree frequentate dai giovani.

In particolare i poliziotti della squadra amministrativa, unitamente a personale dell’ufficio generale e soccorso pubblico, hanno sanzionato alcuni ragazzi perché consumavano bevande in prossimità dei locali, creando assembramenti fuori dai diversi esercizi commerciali.

Per un locale, invece, è stata disposta la chiusura provvisoria per cinque giorni perché consentiva la consumazione al tavolo, nonostante secondo la normativa vigente sia possibile, fino alle ore 22, solo la vendita per asporto e la consegna a domicilio. Si ricorda che, in questo caso, anche gli avventori intenti a consumare sul posto sono soggetti ad una multa che va dai 400,00 ai 1000,00 euro.