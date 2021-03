Cronaca



Controlli anti-Covid, 12 multati

sabato, 20 marzo 2021, 11:50

Controlli rafforzati per verificare il rispetto dei protocolli previsti per la zona arancione nel venerdì appena trascorso: polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno pattugliato il centro cittadino e Marina di Massa, con maggiore attenzione nei confronti delle zone della movida e delle aree frequentate dai giovani.

Il bilancio del venerdì è di 85 persone identificate e 12 ragazzi sanzionati per assembramenti, nell’area di Piazza Pellerano e Via Zini, dove era stato già controllato un 19enne e segnalato alla prefettura di Massa come assuntore di sostanze stupefacenti.

I controlli rafforzati proseguiranno per tutto l’arco del fine settimana, soprattutto nelle aree urbane più sensibili e maggiormente esposte a rischi di assembramento.