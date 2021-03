Cronaca



Denunciato marocchino per ricettazione

venerdì, 12 marzo 2021, 20:05

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del virus, nel pomeriggio di ieri una pattuglia della polizia ha notato nel centro cittadino un individuo che alla vista della volante ha cambiato repentinamente direzione.

L’uomo, un 36enne originario del Marocco, fermato e sottoposto a controllo, ha nascosto dei capi di abbigliamento proventi di furto perpetrato ai danni di un esercizio commerciale del centro; pertanto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.

Contestualmente, in zona marina, le volanti hanno segnalato due persone all’autorità amministrativa per uso personale di stupefacente: un 40 enne della provincia di Pistoia e un 20 enne massese trovati in possesso di una dose di hashish.