Donata poltrona ginecologica all’ambulatorio pelvico di Carrara

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:13

1500 “Sacchetti di Benvenuto” sono stati donati, mercoledì 3 marzo, all’ospedale Apuane grazie al progetto “Nutrire gli inizi, buone pratiche per una sana cultura dell'infanzia”

mercoledì, 3 marzo 2021, 13:28

Nel pomeriggio di ieri, la pattuglia della squadra volante ha denunciato per furto aggravato un cittadino di origini marocchine residente a Massa con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio

martedì, 2 marzo 2021, 23:53

È morto Giancarlo Paoletti, notissimo uomo di cultura di Carrara. E' deceduto oggi Giancarlo Paoletti, notissimo storico dell'arte e uomo di cultura di Carrara: aveva 89 anni e da qualche tempo si era ritirato dalle sue attività per problemi di salute. Il cordoglio del sindaco

martedì, 2 marzo 2021, 20:30

Durante l’ultimo week-end è stato pubblicamente segnalato il danneggiamento di alcune fioriere esposte all’esterno del noto locale “Johnnie Fox’s” di Marina di Carrara all’interno della cosiddetta “zona movida”

martedì, 2 marzo 2021, 15:59

Stamani a Carrara, Alessandro Ghelardi ha presentato il nuovo studio sperimentale sull'utilizzo del vaccino HPV come adiuvante al trattamento chirurgico per la riduzione delle recidive di malattia in pazienti operate per lesioni pretumorali e nel carcinoma microinvasivo della cervice uterina

martedì, 2 marzo 2021, 15:03

È stata riaperta alla circolazione veicolare la Sp 22 dir Bagnone di Collesino: è stato infatti ultimato l’intervento di consolidamento della parete rocciosa al km 5,300, al confine tra i comuni di Bagnone e Licciana Nardi, nel punto in cui la strada era stata interrotta alla fine di agosto 2020...