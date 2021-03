Cronaca



Due ragazze lasciano struttura Serinper: scattano le ricerche

giovedì, 4 marzo 2021, 20:02

Sono ore di apprensione per una ragazzina, Koryn, che dalla mattina di mercoledì ha lasciato la struttura 'I numeri primi' di Marina di Massa, senza fare più ritorno. Con lei anche una amica, ospite minorenne della struttura.



"Stiamo lavorando al fianco della polizia - spiega la cooperativa Serinper, che gestisce la struttura -, delle forze dell'ordine e delle istituzioni tutte. Molti dei nostri operatori sono in questo momento impegnati nella ricerca di Koryn, la ragazzina che dalla mattina di mercoledì, prima dell'ingresso a scuola, ha lasciato la struttura 'I numeri primi' di Marina di Massa senza più fare ritorno. L'allontanamento, a quanto risulta, è stato del tutto volontario e non è la prima volta che succede seppur per tempi ridotti".

"Teniamo però a precisare - sottolinea la cooperativa - che non si è allontanata da sola ma con un'amica, un'altra ospite minorenne della struttura. La situazione, immediatamente portata a conoscenza delle autorità, è di massima attenzione e siamo impegnati con tutte le nostre forze nella ricerca di Koryn e della sua amica: lo stiamo facendo come responsabili della cooperativa, lo stanno facendo i nostri operatori, anche in maniera volontaria. Lo stanno facendo anche gli altri ragazzi e amici, ospiti della struttura".



"Vogliamo tutti ritrovarle nel più breve tempo possibile - conclude Serinper -. Chiunque possa fornire notizie utili al ritrovamento si metta immediatamente in contatto con le forze dell'ordine".