E' morto Filippo Carozzi

venerdì, 5 marzo 2021, 18:14

Il Cai, il coro di Montesagro e la Parrocchia Duomo di Sant'Andrea piangono la scomparsa di Filippo Carozzi, prezioso compagno di viaggio nonché amato padre e marito, stringendosi al dolore della moglie Anna e delle figlie Rita e Lucia.

Apprezzato poeta, con liriche scritte anche in dialetto tanto da vincere l'edizione 2015 del conosciuto Premio Aronte in lingua dialettale grazie al poema in carrarino "La Grotta Azzurra", è stato uno dei primi membri del coro Montesagro e socio storico del Cai.

Poliedrico e socio decano del Cai si era cimentato anche nell'illustrazione e nel disegno realizzando per il Cai una serie di locandine delle gite sociali che negli anni 60 e 70 (non esistevano ancora le fotocamere digitali e internet!) venivano esposte nella bacheca sezionale:"Quando disegnavo avevo le montagne dentro di me, perché a quei tempi praticamente vivevo sulle montagne: con quei disegni esprimevo tutti i miei sentimenti" raccontava qualche anno fa a i microfoni del Cai, ricordando le locandine

Filippo Carozzi è venuto a mancare ieri sera all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Riservato e schivo, la Parrocchia di Sant'Andrea della cui comunità era profondamente partecipe e legato, gli dedica con affetto un pensiero e un ricordo, sulla pagina social:" Il nostro arrivederci che esprimiamo con la preghiera, con la quale vogliamo consegnarlo tra le braccia misericordiose di Dio Padre, è un ringraziamento per quanto il Signore, tramite l'esempio e lo stile di vita mite, umile, saggio di Filippo, ha voluto donarci. Da oggi, il coro festoso degli Angeli avrà una voce in più per cantare in eterno la gloria di Dio".

Le esequie si terranno domani, sabato 6 marzo, alle ore 10.00 in Duomo.

Francesca S. Vatteroni