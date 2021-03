Cronaca



È morto Giancarlo Paoletti

martedì, 2 marzo 2021, 23:53

di donatella beneventi

E' deceduto Giancarlo Paoletti, notissimo storico dell'arte e uomo di cultura di Carrara: aveva 89 ha anni e da qualche tempo si era ritirato dalle sue attività per problemi di salute.

Sulla pagina del Duomo di Carrara, l'annuncio della comunità parrocchiale, che ne ricorda l'impegno e la grande passione che riversava nel suo lavoro, da attento studioso della cattedrale alla quale aveva dedicato studi e conferenze.

Nel 2018 era stata pubblicata una nuova edizione della Guida al Duomo, in collaborazione con Davide Lambruschi,storico dell'arte, con il quale ha condiviso anni di collaborazione professionale e di amicizia, come si evince dalla toccante testimonianza che ha rilasciato alla Gazzetta di Massa e Carrara: Per me è stato un amico, un maestro, una persona speciale che mi ha dato molto soprattutto mi ha donato la capacità di soffermarmi di fronte alla bellezza e ammirarla, scoprirla in ogni dettaglio, in ogni piccolo elemento che spesso è invisibile agli occhi, ma racchiude il significato di un'opera e questo lo ha fatto con il suo "Bestiario del Duomo" e con l'analisi attenta, iconografica e sociologica di tutto il nostro territorio e di tutta la Lunigiana storica.

I funerali si svolgeranno alle 16 di domani (giovedì 4 marzo) in Duomo.