Cronaca



Era ricercato per una condanna a sette anni: arrestato

venerdì, 12 marzo 2021, 20:01

Nella giornata di ieri, la squadra mobile ha arrestato un uomo di 32 anni di Porto Recanati, poiché colpito da un ordine di carcerazione della procura della repubblica presso la corte d’appello di Perugia, per una condanna a 7 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. L’uomo, pregiudicato con vari precedenti alle spalle per sequestro di persona e rapina, è stato controllato nell’ambito dei servizi in borghese svolti dalle pattuglie della squadra mobile, mentre viaggiava sulla sua auto in centro città, che risultava essere stata segnalata per la ricerca del latitante.

Una volta verificata la sua identità, l’uomo è stato arrestato e tradotto presso la casa di reclusione di Massa.

Nella stessa giornata, le pattuglie, questa volta della squadra volante, sono intervenuteper un uomo che aveva insultato una donna all’interno di un bar vicino al comune, al rifiuto di quest’ultima di comprargli della merce.

Le pattuglie della polizia intercettavano l’uomo poco distante dall’esercizio pubblico. Si tratta di un 28enne di origini nigeriane, che, sebbene in possesso di regolare permesso di soggiorno, risultava essere già stato allontanato da questo comune con foglio di via obbligatorio del questore di Massa Carrara.

Di conseguenza, l’uomo, residente nella provincia di Firenze, è stato denunciato per la violazione della misura di prevenzione e sanzionato amministrativamente anche per la violazione del divieto di spostamento imposto dalle vigenti misure anti Covid.