Cronaca



Giornata del Fiocchetto Lilla a Massa Carrara: monumenti illuminati e una panchina lilla per sensibilizzare sui DCA

sabato, 13 marzo 2021, 19:00

di donatella beneventi

Il 15 marzo è la giornata del fiocchetto lilla, simbolo della lotta contro i DCA, disturbi del comportamento alimentare, con iniziative realizzate su tutto il territorio nazionale, nonostante le norme restrittive che non consentono attività di aggregazione e coinvolgimento.

Sulla provincia, opera da oltre vent’anni, l’associazione Acca presieduta dalla inesauribile Rosanna Viaggi, che come ogni anno, porta il messaggio di speranza e di sensibilizzazione alle patologie : quest’anno l’Associazione, i comuni di Massa e Carrara e Nausicaa,si sono attivate per l’accensione della Fontana della Bagnante in Largo XXV Aprile a Carrara e la facciata della Biblioteca Giampaoli a Massa.

A Carrara, proprio davanti alla Fontana della Bagnante, verrò anche posizionata la panchina di colore lilla e il giorno 15 saranno anche presenti i volontari dell’Associazione con uno stand informativo.

Questa giornata giunge in un periodo critico per tutti coloro che stanno attraversando un periodo di fragilità psichica : come confermato dai dati a disposizione, la pandemia e le restrizioni, l’isolamento ha aumentato il livello di depressione, in maniera più incisiva in soggetti giovani già fragili, compresi i disturbi del comportamento alimentare, che fanno parte delle patologie legate alla salute mentale, aspetto che va portato all’attenzione degli enti locali, delle Asl e del SSN: conoscere per prevenire, diffondere il verbo di un corretto stile di vita sono fondamentali per limitare l’insorgere dei DCA.

“IL Fiocchetto Lilla è:

Simbolo della lotta Contro i Disturbi del Comportamento Alimentare

Simbolo di Rispetto verso chi soffre di questi Disturbi

Simbolo di SPERANZA per restituire voce e dignità a chi pensava di averle perdute per sempre

Simbolo del Ricordo per non dimenticare chi non ce l’ha fatta

Simbolo di una comunità ‘d’intenti per promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche”