Cronaca



Gli trovano 13 fucili, due pistole, 1 revolver ed un ingente quantitativo di munizioni: denunciato

martedì, 23 marzo 2021, 13:38

Dopo una lite, disposti controlli a carico di un cittadino massese: denunciato per omessa denuncia di munizioni, omessa custodia di armi e sottoposti a sequestro 13 fucili, 2 pistole, 1 revolver ed un ingente quantitativo di munizioni.

Nella sera di ieri la Volante della polizia è intervenuta per riportare alla calma gli attori di una lite tra condomini. Dagli accertamenti esperiti dagli uomini della divisione di polizia ammnistrativa e sociale della questura è emerso che uno di litiganti aveva violato la normativa sulla detenzione delle armi motivo per cui è stato denunciato per omessa denuncia di munizioni, omessa custodia di armi e sono stati sottoposti a sequestro 13 fucili, 2 pistole, 1 revolver ed un ingente quantitativo di munizioni.

Inoltre continuano incessantemente i controlli su strada posti in essere dalle Volanti della polizia a seguito dei quali un cittadino 32enne marocchino è stato denunciato per furto in un supermercato di Massa mentre due cittadini 30enni, di Massa e di Carrara, sono stati segnalati alla prefettura in quanto assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso, rispettivamente, di 0,4 grammi di cocaina e 2,6 grammi di hashish.