Cronaca



Grave bimbo di 10 anni: trasportato col Pegaso al Meyer

giovedì, 18 marzo 2021, 20:10

Un bambino di 10 anni si trovava nel parco della casa vacanze “Casa bianca” di via Verdi in località Poveromo quando, alle 14.30 è andato improvvisamente in arresto respiratorio.



Subito sono intervenuti i sanitari del 118 che, prima di giungere sul posto, hanno dato le prime istruzioni di soccorso per telefono.



L’arresto respiratorio è stato causato da un corpo estraneo non meglio identificato e comunque ingerito dal bambino.



Sul posto sono arrivate anche l’automedica di Massa e l’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, la più vicina al luogo dell'evento.



Il bambino è stato portato in codice rosso all'ospedale delle Apuane e da lì è stato trasferito all'OPA di Massa per poi essere trasportato col Pegaso alla terapia intensiva dell'ospedale Meyer di Firenze.



Le sue condizioni sono gravi, ma il soccorso condotto in modo tempestivo e coordinato, dovrebbe aver consentito di salvargli la vita. La prognosi, però, resta al momento riservata.