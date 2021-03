Cronaca



Il comune di Massa sensibilizza sull'endometriosi

venerdì, 26 marzo 2021, 15:50

L'amministrazione comunale massese ha accolto positivamente la proposta del Team Italy di illuminare un monumento della città di Massa, in occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione verso l'endometriosi, patologia altamente diffusa ma non conosciuta.



"Il sindaco di Massa Francesco Persiani e l'assessore alle pari opportunità Amelia Zanti hanno accolto nel nostro comune l'iniziativa organizzata e promossa in tutta Italia da Team Italy Endomarch e sostenuta anche da Azzurro Donna". Così interviene Stefania Laquidara, vicecoordinatrice di Azzurro Donna Prov. Massa Carrara.



"E' una malattia insidiosa, dolorosa, e che nella maggior parte dei casi invalida la donna che ne è colpita, compromettendo la sua vita sotto ogni aspetto: sociale, lavorativa, sentimentale. L' endometriosi è causa di infertilità e sterilità e troppo spesso colpisce anche organi che sono fuori dalla sfera prettamente ginecologica: intestino, reni, vescica, polmoni." Prosegue Laquidara.



"Ringrazio l'amministrazione perché denota grande sensibilità nei confronti dell'endometriosi con il gesto dell'illuminazione dello stabile dell'istituto Palma di Massa". Conclude Stefania Laquidara, accompagnata all'incontro con il sindaco Francesco Persiani e con l'assessore Amelia Zanti dal presidente del consiglio Stefano Benedetti e dal capogruppo consiliare Giovanbattista Ronchieri.