In tempo di Coronavirus riparte l’alpinismo lento

martedì, 9 marzo 2021, 09:00

Sono ricominciati in via sperimentale i progetti dei percorsi trasversali di orientamento dedicati allo studio del Turismo Lento. Con lungimiranza e piena attenzione all’osservanza delle norme sanitarie relative al distanziamento ed all’uso dei dispositivi di protezione personale, l’Istituto Turistico Fossati - Da Passano, attraverso la pratica dell’Alpinismo Lento, continua a sviluppare i PCTO ( ex alternanza scuola lavoro ) per gli studenti della scuola secondaria superiore.



La formula turistico sportiva che sembra avere successo tra i giovani, richiamando la loro attenzione. Il progetto in questi giorni ha riguardato i percorsi che conducono a visitare e conoscere alcune panoramiche ed antiche dimore. Gli studenti partendo da una Pieve costruita su un suolo antropizzato fin dall’età del ferro, si sono recati tra le altre, alla seicentesca villa “Contessa” di Virginia Oldoini ( la contessa di Castiglione, cugina di Camillo Benso Conte di Cavour, nota per la missione alla corte di Napoleone III ), a villa Da Passano ( dell’antica casata, ben descritta nel volume “I Signori Da Passano” edito nel Giornale Storico della Lunigiana e del Territorio Lucense ), quindi a Villa Castagnola (della importante famiglia parmense). Così L’Istituto scolastico, insieme all’associazione Mangia Trekking, seppur in tempo di Coronavirus, ha continuato ad operare attivamente sul territorio con iniziative sportivo-turistiche, continuando ad ed essere un significativo modello.



Nello specifico, la responsabile del progetto, la Prof.ssa Silvia Segalla, unitamente alle insegnanti di scienze motorie ed affermate sportive italiane Alessandra Borio ed Maria Porcelluzzi, al tirocinante universitario Leonardo Tartaglione ed esponenti dell’associazione Mangia Trekking hanno operato per avvicinare i giovani alla natura, alla storia dei luoghi e promuovere la frequentazione dei sentieri in modo consapevole e responsabile. Per i suoi contenuti, il progetto ha il supporto di primarie aziende italiane dei settori escursionismo e alpinismo ( AKU, CAMP ), e degli Enti Parco Nazionale dell’ Appennino Tosco Emiliano e delle Cinque Terre. Nonché del Parco Regionale delle Alpi Apuane, di Porto Venere, e di Montemarcello Magra Vara.