La polizia segnala alla prefettura tre assuntori di sostanze stupefacenti

sabato, 13 marzo 2021, 19:00

Il 15 marzo è la giornata del fiocchetto lilla, simbolo della lotta contro i DCA, disturbi del comportamento alimentare, con iniziative realizzate su tutto il territorio nazionale, nonostante le norme restrittive che non consentono attività di aggregazione e coinvolgimento

sabato, 13 marzo 2021, 12:54

Da lunedì 15 marzo l’Azienda USL Toscana nord ovest procederà alla progressiva installazione delle nuove casse automatiche in tutto il territorio di propria competenza, che comprende cinque ambiti

sabato, 13 marzo 2021, 10:59

Quattro persone dipendenti del plesso scolastico “Flavio Torello Baracchini” di Bagnone (coordinati dal dirigente scolastico professor Maurizio Olivieri) sono stati riscontrati positivi al test anti Covid attuati nella palestra dello stesso plesso scolastico su iniziativa della Misericordia di Bagnone coordinata da Mareno Barbieri

venerdì, 12 marzo 2021, 22:49

In alto i cuori e i calici! Non siete contenti? Eppure ci sono un paio di (in)Fausti Eventi da ricordare in questi giorni, due in particolare. Il primo è l'(in)dimenticabile anniversario di un anno di arresti domiciliari. Il secondo è il nuovo primato che distingue l'Italia; abbiamo varcato la soglia psicologica dei centomila...

venerdì, 12 marzo 2021, 20:08

Il personale dell’ufficio immigrazione della questura di Massa-Carrara, diretto dal commissario capo dott.ssa Margherita Prestimonaco, ha proceduto all’arresto di un cittadino albanese

venerdì, 12 marzo 2021, 20:05

L’uomo, un 36enne originario del Marocco, fermato e sottoposto a controllo, ha nascosto dei capi di abbigliamento proventi di furto perpetrato ai danni di un esercizio commerciale del centro