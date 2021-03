Cronaca



La regione Toscana sospende a titolo cautelare la somministrazione del vaccino Astra Zeneca

giovedì, 11 marzo 2021, 20:03

di donatella beneventi

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha ufficialmente comunicato tramite il suo profilo, la sospensione della somministrazione del vaccino Astra Zeneca: "La Toscana ha sospeso, in via cautelativa, il lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca per provvedere agli accertamenti necessari come indicato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Procede invece con regolarità la somministrazione degli altri lotti".



Già nel pomeriggio circolava la voce, a seguito di un intervento del governatore al programma di la7 Tagadà, dove ha anticipato la decisione, motivata dalle segnalazioni dell'agenzia per casi di effetti collaterali preoccupanti, culminati con la morte di un militare per arresto cardiaco, dopo la somministrazione avvenuta a Siracusa, per la quale sono state indagate ventuno persone.



Si attendono inoltre, le disposizioni per le restrizioni a partire da lunedì 15 marzo.