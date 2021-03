La rivoluzione è cominciata: al via il tour di 'IoApro'

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 29 marzo 2021, 20:12

Giulia Bellotti, 25 anni di Massa, è stata selezionata per partecipare al prestigioso programma “Youth Ambassador” dell’associazione anti-povertà The ONE Campaign, co-fondata da Bono

lunedì, 29 marzo 2021, 19:49

È stato portato in carcere l’extracomunitario che circa 10 giorni fa aveva seminato il panico in via Filattiera, ad Avenza

lunedì, 29 marzo 2021, 19:05

Un caldo sole primaverile ha salutato l'inaugurazione della hub vaccinale a Carrarafiere, che così , dà di fatto il via alla campagna vaccinale sul territorio provinciale

lunedì, 29 marzo 2021, 13:33

La lotteria, il cui ricavato verrà usato dall'associazione per l'acquisto della nuova sede, ha coinvolto molte realtà del territorio comunale, con molti negozianti e attività che hanno donato uno o più premi

lunedì, 29 marzo 2021, 13:29

Nel periodo pasquale Fondazione ANT offre la possibilità di regalare un sorriso a persone bisognose del territorio e contemporaneamente sostenere l’assistenza medico-specialistica ANT ai malati di tumore

lunedì, 29 marzo 2021, 09:34

Nel mirino N.E., noto imprenditore di 50 anni, e la sua convivente F.D.A. di 37 anni. Il reato contestato è quello di “trasferimento fraudolento di valori” e si riferisce alla gestione di una rinomata pizzeria situata sul lungomare di ponente di Marina di Massa