Le scuole e il Parco: approvata la graduatoria dell'offerta didattica 2020/2021

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:41

Il comune di Carrara ha inviato ieri la candidatura al bando per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” (Pinqua), che assegna un contributo fino a 15 milioni di euro per interventi di riqualificazione socio-residenziale e rigenerazione urbana

mercoledì, 17 marzo 2021, 10:32

In vista del 22 marzo, Giornata Mondiale dell'Acqua, Athamanta insieme ad altre realtà del territorio attive per la tutela della Alpi Apuane, lancia una critical mass domenica 21 marzo per "ripercorrere insieme alcune tappe importanti della devastazione del bacino idrico più grande della Toscana"

mercoledì, 17 marzo 2021, 08:37

Frustrazione, voglia di lavorare, paura di contagiarsi, bollette e contributi da pagare, pensieri foschi sul futuro: il lungo sfogo della coraggiosa ristoratrice apuana Paola Giusti

martedì, 16 marzo 2021, 18:47

Nell’ultimo fine settimana si sono intensificati i servizi di controllo del territorio disposti dai carabinieri della locale compagnia. Numerosi i posti di controllo alla circolazione stradale, soprattutto ai confini del territorio comunale e nelle zone interessate dalla “movida”

lunedì, 15 marzo 2021, 20:29

Pronti a fare un passo rivoluzionario: quello di adire le vie legali e chiedere un vero e proprio risarcimento danni al Governo. Video

lunedì, 15 marzo 2021, 19:28

Gli allievi della scuola di ballo “Latin Way Studio’s di Massa, con i maestri Francesca Mori Barigazzi, Federico Gassani ed Emanuele Gassani sono ripartiti con grandi soddisfazioni a livello nazionale