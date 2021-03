Cronaca



Marocchino tenta di rapinare un’anziana vicino al supermercato: arrestato

lunedì, 1 marzo 2021, 15:00

Su input del questore di Massa Carrara sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità diffusa, ad opera delle pattuglie della squadra volante dell’ufficio prevenzione e soccorso pubblico diretto dal commissario capo Martina Manganiello. I controlli hanno riguardato in particolare le zone commerciali della città.

Il bilancio nel fine settimana è risultato positivo con una persona arrestata, tre denunciate, due delle quali per furto commesso ai danni di esercizi commerciali ed una per resistenza a pubblico ufficiale, e una segnalata per possesso di droga.

I due furti sono stati commessi ai danni di un supermercato in zona stazione ferroviaria. Il primo ad opera di un cittadino di nazionalità marocchina di 33 anni, che poco prima dell’arrivo degli agenti aveva rubato diversi alcolici, dandosi alla fuga dopo aver spintonato l’addetta alla vigilanza che l’aveva scoperto. Il secondo è stato commesso con la stessa tecnica da un cittadino di origini albanesi di 33 anni. Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Nel tardo pomeriggio, invece, un cittadino di Carrara di 42 anni, senza fissa dimora, nel corso di un controllo in via dei Loghi si è opposto agli agenti, che hanno proceduto, pertanto, a denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale.

In serata, un agente in borghese ha arrestato un cittadino magrebino di 40 anni, che ha tentato di rubare un portafoglio ad una donna anziana nei pressi di un supermercato di via Carducci.

Infine, in piazza IV Novembre le pattuglie della polizia hanno proceduto al controllo di un italiano di 38 anni, risultato in possesso di hashish, che è stata sequestrata, mentre il soggetto è stato segnalato alla Prefettura.