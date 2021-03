Cronaca



Massa e il progetto 'Educare in Comune'

martedì, 9 marzo 2021, 10:13

di francesca s. vatteroni

Un progetto ambizioso riconosce l'amministrazione che illustra in una nota stampa la candidatura del comune al bando pubblico 'Educare in Comune': "350 mila euro suddivisi tra attività per la realizzazione di laboratori artistici, culturali e ambientali da destinare a bambini nella fascia di età 0-12 e alle loro famiglie con le associazioni del territorio, con una piccola percentuale destinata anche alla rigenerazione degli spazi presenti".

"La mancanza di relazioni priva, soprattutto i più piccoli, della possibilità di apprendere e sperimentare relazioni positive, di seguire pienamente le proprie capacità e sviluppare competenze, di coltivare i propri talenti allargando le proprie aspirazioni" espone l'assessore Nadia Marnica, con deleghe a Istruzione e Cultura descrivendo e presentando assieme al sindaco Francesco Persiani la candidatura di Massa all'avviso pubblico "Educare in Comune" con cui il Ministero finanzia progetti a sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni. "La povertà educativa è cresciuta in questo ultimo periodo anche a causa dell'emergenza sanitaria in corso, con effetti di difficoltà di apprendimento e dello sviluppo, oltre che del benessere psicofisico, sui bambini e gli adolescenti" premette quindi nella nota l'Amministrazione comunale, la quale, potendo scegliere tra tre aree tematiche ha puntato, come illustra nel comunicato, su "Cultura, arte e ambiente" decidendo di focalizzare l'attenzione nella zona della montagna (Antona, Bergiola, Canevara, Forno ecc.), vittima di spopolamento e declino demografico, proprio allo scopo di supplire alla mancanza di realtà extrascolastiche pubbliche e migliorare socializzazione e sensibilizzazione culturale e ambientale delle giovani generazioni. L'assessore Marnica commenta infatti:" "Il progetto parte da qui, con l'intento di valorizzare tali aree della città, creando percorsi strutturati nei quali stimolare la crescita del bambino dal punto di vista emotivo, relazionale e cognitivo attraverso una pedagogia dell'arte e della cultura in grado di alimentare l'amore per il bello e per l'armonia. Ringrazio enormemente l'Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Massa che si è speso per la progettazione e la presentazione del progetto in cui crediamo molto".

Intervenendo anche il primo cittadino, Persiani sottolinea:" Questo bando unisce l'aspetto educativo, artistico e sociale avendo progettato azioni di promozione dei servizi di welfare di comunità; inoltre, puntiamo anche in questo caso a tutelare ed investire nella zona montana, intervenendo contro lo spopolamento di aree che possono offrire molto".