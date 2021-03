Cronaca



Massa, presentata mozione per le donne vittime di violenza

lunedì, 22 marzo 2021, 15:49

Il gruppo consiliare formato da Forza Italia, Gruppo Misto, Stefano Benedetti, Giovanbattista Ronchieri, Antonio Cofrancesco hanno presentato al consiglio comunale una mozione in cui si chiede l’impegno del sindaco e della giunta presso la Regione Toscana per chiedere l’avvio di un percorso che favorisca l’inserimento nel tessuto sociale di donne vittime di violenza, che escono dalle case rifugio ovunque dislocate; chiede anche che si prendano misure per realizzare percorsi di formazione per reinserimento nel mondo del lavoro, sensibilizzando le aziende alla loro assunzione e incentivando le misure di sostegno alla genitorialità.

Molto importante è l’introduzione, come in altre regioni italiane, della figura del Garante per la tutela delle donne vittime di violenza e l’inclusione delle stesse nella lista delle persone che possono avere agevolazioni nel mondo del lavoro e nella attribuzione di case popolari.