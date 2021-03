Cronaca



Movida: sanzioni per assembramenti e consumo di alcol

sabato, 20 marzo 2021, 20:26

Oggi si è svolto regolarmente il servizio per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica disposto dal questore di Massa-Carrara nella zona movida di Marina di Carrara.

Sul posto sono stato impegnate pattuglie della polizia di stato, dell’arma dei carabinieri e della polizia locale del comune di Carrara, unitamente a personale in abiti civili del commissariato, senza che emergessero problemi rilevanti per l’ordine pubblico.

Nel parco Caravella personale della polizia di stato e dell’arma dei carabinieri ha sanzionato cinque giovani carrarini minorenni per violazione della normativa Covid sul rispetto della distanza di sicurezza e dell’obbligo di indossare la mascherina.

Durante il medesimo servizio, personale della polizia municipale, fra via Rinchiosa e via Venezia, ha sanzionato altri otto giovani di cui, due per inottemperanza all’ordinanza del sindaco di Carrara sul consumo di alcool in strada, uno per ebrezza manifesta, e per altre inosservanze a violazioni amministrative.