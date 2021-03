Cronaca



Nasce la pro loco 'Fossola Moneta': focus sulla promozione e la tutela del territorio

martedì, 9 marzo 2021, 10:07

E’ stata costituita la Pro Loco Fossola Moneta, un ‘associazione senza scopo di lucro, che punta sulla valorizzazione, la promozione e la tutela del territorio, in una zona della città di Carrara particolarmente ricca di risorse storico artistiche e paesaggistiche di pregio, come il castello di Moneta, una delle fortezze di Carrara e alcune ville appartenenti ad antiche famiglie patrizie. La pro loco è stata fondata da Ilenia Castello (vice Presidente), Anna Simi, Dino Giuliani, Martino Bedini (consiglieri), Danilo Barbieri (tesoriere), Francesco Binelli (segretario) e Gian Luigi Fondi che è stato eletto Presidente:

“Tra gli scopi dell’Associazione – recita il comunicato divulgato dal gruppo- vi è quello di favorire lo sviluppo sociale, culturale e turistico di questo angolo del Comune di Carrara, migliorandone la qualità della vita sia dei residenti che dei turisti, ritrovare e riproporre antiche tradizioni del territorio”

E’ intenzione della Pro Loco di portare avanti la loro missione, con una serie di iniziative con l’aiuto di quanti si sentiranno di operare volontariamente e nei loro desideri, anche di trovare forme di collaborazione in altre realtà associative che trovassero di interesse i loro progetti :”Il quartiere, ma come ci piace definirlo il Borgo di Fossola Moneta- spiegano i componenti- porta con se una ricchezza di storia, cultura e tradizioni che non potevamo lasciare andare, ma sicuramente sarà fantastico riscoprirlo anche come punto di aggregazione sociale. Speriamo nel più breve tempo possibile di avere anche una sede in cui ricevere. Per questo chiediamo anche la collaborazione del Comune di Carrara e di tutti gli Enti territoriali”.

Di seguito i contatti :

prolocofossolamoneta@gmail.com

pagina Facebook Pro Loco Fossola-Moneta.