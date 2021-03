Parco Alpi Apuane, approvato l'elenco delle guide per il 2021

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 31 marzo 2021, 12:34

La Adoc Toscana Nord, sede di Massa Carrara, ha deciso di dare il proprio contributo alla battaglia dell'Ail e tramite il presidente Mauro Bartolini ha acquistato 25 uova di Pasqua

mercoledì, 31 marzo 2021, 10:15

All’esito dell’attività di indagine l’uomo, 55 anni, deteneva oltre 5 grammi di cocaina, già divise in dosi per la pronta vendita al minuto. Per il pusher è scattata subito la denuncia

martedì, 30 marzo 2021, 19:46

Grazie alla comparazione delle immagini effigiate dalla videosorveglianza con le risultanze delle indagini espletate dagli agenti della polizia, sono emersi elementi certi di reità a carico di un noto pluripregiudicato

martedì, 30 marzo 2021, 15:26

Due fratelli di 38 e 41 anni originari del Marocco, erano da tempo tenuti sotto controllo dai carabinieri perché sospettati di spacciare droga nei vicoli e nelle piazze del centro storico di Carrara, compresa la zona intorno ai giardinetti, a pochi passi dalla caserma di Via Eugenio Chiesa, dove ha...

martedì, 30 marzo 2021, 09:13

In Toscana la popolazione over 80 ammonta a: 331.921; 107,673 sono quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino pari al 32,44%; 34,757, invece, quelli che hanno ricevuto prima e seconda dose pari al 10,47%, ma 224248 pari al 67,56% sono quelli che non hanno ricevuto nulla

martedì, 30 marzo 2021, 09:10

Casa Betania, mette a disposizione le proprie risorse e la propria segreteria per aiutare le persone che hanno poca dimestichezza con il computer e con i mezzi informatici, per aiutarle a prenotare il vaccino anti Covid