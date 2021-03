Cronaca



Petizione online contro il degrado a Carrara centro storico

mercoledì, 17 marzo 2021, 18:09

di donatella beneventi

Sempre molto numerose le proteste da parte dei residenti del centro storico di Carrara, per lo stato di degrado in cui versa la parte più antica della città: per la verità, non è esattamente storia recente, anche se negli ultimi tempi.

La situazione parrebbe peggiorata, a vedere le foto che vengono postate a più riprese da alcuni cittadini, esasperati nel vedere tanto scempio e una totale incuria e inciviltà ai danni di strade e piazze che dovrebbero essere curate e accoglienti per la qualità della vita non solo di chi ci vive, ma anche di chi vi transita per lavoro o per svago.

E' stata lanciata, dallo scorso lunedì, 15 marzo, sulla piattaforma Change.org, una petizione online, rivolta direttamente al sindaco De Pasquale " Difendere il decoro", per iniziativa di Angelo Bianco, medico chirurgo, da qualche anno residente in città e che spesso è intervenuto nel dibattito cittadino, nel tentativo di contribuire al miglioramento della situazione, con iniziative di vario genere e che hanno anche incontrato un certo successo: la motivazione che adduce Bianco, è leggibile nella descrizione dell'invito a firmare: "I vicoli del centro storico sono ogni giorno disseminati di deiezioni e rifiuti, è uno slalom, non si cammina più a testa alta ma attenti a dove metti i piedi. Stiamo raccogliendo le firme, hanno firmato in un giorno e mezzo 110 persone. Domani, giovedì 18, porterò i modelli cartacei in ogni bar negozio del centro storico, è anche una prova d'appello alla volontà di fare oltre che dire".