Progetto 'Nutrire gli inizi': donati sacchetti di benvenuto al NOA

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:13

1500 “Sacchetti di Benvenuto” sono stati donati, mercoledì 3 marzo, all’ospedale Apuane grazie al progetto “Nutrire gli inizi, buone pratiche per una sana cultura dell'infanzia”, finanziato dal Cepell tramite il bando Leggimi 0-6 e realizzato dall'Istituto Valorizzazione Castelli, soggetto coordinatore della Rete Provinciale delle Biblioteche Massa-Carrara, in collaborazione con l'associazione culturale La Noce a Tre Canti.



“Un progetto importante per la nostra Provincia che sottolinea il valore del libro e della lettura come strumento formativo per le nuove generazioni e che dimostra quanto l'operare in ambito culturale significhi lavorare su più fronti proponendo sfide nuove, costituendo nuove reti e coinvolgendo soggetti sempre diversi” commenta il Presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti.



Nonostante le mille complicazione e i rallentamenti causati dalla pandemia, il progetto prosegue adesso a ritmo serrato e questa donazione, proprio grazie alla collaborazione del direttore sanitario dell’ospedale Giuliano Biselli, del primario di Ostetricia, Roberto Marrai, e della responsabile delle ostetriche per l’ambito di Massa e Carrara, Elisa Bruschi, nonché grazie al supporto di tutto il personale amministrativo dell'Azienda USL Toscana nord ovest, aggiunge un nuovo, importantissimo tassello al ricco puzzle di interventi previsti.



“Un grazie sentito a nome dell’ospedale Apuane e della direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest – commenta Giuliano Biselli – va all’Istituto Valorizzazione Castelli e in particolare al suo Presidente, Corrado Lattanzi, per questa bella iniziativa culturale rivolta ai neonati e alle loro mamme, un progetto innovativo che abbiamo apprezzato moltissimo perché legato ai benefici della lettura”.



Guarda che faccia è il volume - edito da Giunti, e realizzato su iniziativa di alcuni pediatri e bibliotecari all'interno progetto Nati per leggere- che va a comporre, assieme alla cartolina per il ritiro della tessera della biblioteca del comune di appartenenza, il Sacchetto di Benvenuto che da oggi sarà regalato ad ogni neo mamma e al suo bambino.

Questo dono è stato ideato con l'intento di favorire la lettura ad alta voce dei genitori fin dai primi mesi di vita del bambino e al contempo sviluppare un legame tra i bambini, le famiglie e le biblioteche del territorio che apriranno nei prossimi mesi degli spazi lettura dedicati proprio alla fascia 0-6.



“Nutrire gli inizi buone pratiche per una sana cultura dell'infanzia”è infatti un progetto ampio che, promuovendo in modo capillare i libri e l’importanza della lettura fin da piccoli, mira alla costruzione di una rete di sinergie di molteplici realtà istituzionali del territorio provinciale (scuole, biblioteche, Usl etc.), accomunate dall’obiettivo di accrescere, attraverso la lettura ad alta voce, lo sviluppo affettivo, cognitivo e culturale dei bambini.



Il net ha come finalità la pianificazione ed il mantenimento, attraverso la condivisione di dinamiche e contenuti progettuali, di interventi capillari di promozione della lettura a sostegno delle famiglie e dei minori sotto i 6 anni, specie di coloro che vivono in situazioni di disagio sociale e di povertà educativa.



Nel progetto sono stati 17 i comuni coinvolti e 10 saranno i nuovi punti lettura 0-6 creati, con spazi appositi e oltre 3000 nuovi libri per bambini, nelle biblioteche e nelle strutture sanitarie del territorio.



Il Presidente dell'Istituto Valorizzazione Castelli, l'architetto Corrado Lattanzi, esprime la sua soddisfazione rispetto al progetto e alla collaborazione con l'USL Toscana nord ovest: “un passo fondamentale nello sviluppo del progetto e per il prosieguo delle attività che vedranno a breve anche la realizzazione di un corso di formazione sui benefici della lettura dedicato al personale ostetrico”