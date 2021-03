Riaperta la strada provinciale tra Bagnone e Licciana

Altri articoli in Cronaca

martedì, 2 marzo 2021, 20:30

Durante l’ultimo week-end è stato pubblicamente segnalato il danneggiamento di alcune fioriere esposte all’esterno del noto locale “Johnnie Fox’s” di Marina di Carrara all’interno della cosiddetta “zona movida”

martedì, 2 marzo 2021, 15:59

Stamani a Carrara, Alessandro Ghelardi ha presentato il nuovo studio sperimentale sull'utilizzo del vaccino HPV come adiuvante al trattamento chirurgico per la riduzione delle recidive di malattia in pazienti operate per lesioni pretumorali e nel carcinoma microinvasivo della cervice uterina

lunedì, 1 marzo 2021, 19:55

Lo scorso fine settimana la polizia stradale di Massa ha arrestato un camionista, fermato per un controllo, dopo aver scoperto che aveva più di quattro anni di pena ancora da scontare per una vecchia condanna

lunedì, 1 marzo 2021, 19:48

Nella serata di ieri gli uomini della Digos di Milano e del compartimento di polizia postale della Liguria, unitamente alla Digos di Massa Carrara, hanno dato eseguito una perquisizione personale e locale a carico del massese F.

lunedì, 1 marzo 2021, 19:40

In piazza Aranci a Massa, ha avuto nella mattinata di oggi, 1 marzo, una mobilitazione degli appartenenti al tessuto commerciale della provincia, un evento che si è svolto in contemporanea con Lucca e Viareggio

lunedì, 1 marzo 2021, 15:24

Il 25 febbraio, nel Duomo di Sant'Andrea a Carrara è stata effettuata la ricognizione canonica e lo studio antropologico dei resti mortali di San Ceccardo, patrono di Carrara