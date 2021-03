Cronaca



Ruba cosmetici in un negozio: denunciata

giovedì, 4 marzo 2021, 11:40

Nel corso della settimana sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio svolti dal personale della squadra volante del commissariato di Carrara, concentrando l’attenzione in particolare nelle aree maggiormente afflitte da fenomeni di criminalità diffusa, predatoria e dal traffico di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, i proprietari di un negozio della zona del centro cittadino segnalavano al 113 il furto di alcuni prodotti cosmetici perpetrato da una donna, fornendo agli operatori della polizia, giunti sul posto, indicazioni chiare sulle fattezze e sull’abbigliamento della ladra da poco allontanatasi.

Gli agenti del Commissariato si mettevano subito sulle tracce della donna e dopo scrupolose ricerche nelle vie del centro cittadino riuscivano a individuare un soggetto compatibile con la descrizione fornita dalla titolare del negozio. Il controllo di polizia effettuato sul veicolo permetteva di recuperare la merce rubata, occultata in una busta dello stesso negozio insieme ad altri prodotti regolarmente acquistati.

La donna, 52enne, veniva pertanto deferita alla autorità giudiziaria per il delitto di furto aggravato e la merce restituita ai legittimi proprietari.

Lo stesso giorno, nel corso di specifici servizi per il contrasto al traffico di sostanza stupefacenti nella frazione di Pontecimato, personale in borghese procedeva al controllo di un cittadino di origine marocchina già noto per precedenti specifici, che veniva trovato in possesso di diverse dosi di hashish. Lo stupefacente veniva sequestrato ed il soggetto segnalato alla Prefettura di Massa Carrara.