Ruba merce e strattona un dipendente del supermercato: denunciato

lunedì, 15 marzo 2021, 12:17

Nel pomeriggio di ieri le volanti della questura di Massa Carrara sono intervenute in un supermercato del centro dove un uomo, dopo aver rubato alcuni articoli, ha strattonato un dipendente e si è dato alla fuga.



L’autore, un 54enne di Massa, era stato notato da un addetto alla vendita mentre occultava merce varia all’interno del giubbotto. Superate le casse senza pagare il dovuto, è stato fermato dal dipendente, ma il soggetto lo ha strattonato ed è riuscito a fuggire.



Poco dopo, grazie alla descrizione fornita, che ha permesso ai poliziotti di risalire all’identità del soggetto poiché già gravato da precedenti, e alla capillare conoscenza del territorio, gli operatori della squadra volante sono riusciti ad intercettarlo e a denunciarlo per rapina.



Nei suoi confronti è stato avviato il procedimento per l’emissione di misura di prevenzione.