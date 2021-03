Cronaca : massa



Ruba per la seconda volta in un mese superalcolici al Penny Market: preso marocchino

venerdì, 12 marzo 2021, 13:29

Un cittadino marocchino di 39 anni, in Italia senza fissa dimora, per la seconda volta nel giro di qualche mese è stato individuato mentre tentava di occultare della merce in uno zainetto, senza pagarne il prezzo, presso il Penny Market di via Pellegrini, venendo bloccato dal personale di sorveglianza dopo aver oltrepassato la barriera delle casse. Stavolta, intendeva forse alleviare con l’alcool la propria difficile condizione senza tenere conto dei validi sistemi di sorveglianza di cui sono dotati ormai tutti i punti vendita della grande distribuzione. L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Massa, impegnati nel servizio di controllo del territorio a poca distanza dal supermercato, giunti sul posto dopo qualche minuto, ha comportato per lo straniero un’ulteriore denuncia di furto presso la locale Autorità Giudiziaria e alla contestuale restituzione della refurtiva.

Il fenomeno del taccheggio nei punti vendita commerciali cittadini, che interessa la quasi totalità delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio, ha assunto un ritmo di frequenza pressoché quotidiano, vede coinvolti cittadini stranieri e italiani per lo più provenienti da classi meno abbienti, e risulta un segnale evidente del difficile momento economico e sociale vissuto attualmente dal Paese.