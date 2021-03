Cronaca



#salviamoleimprese a Massa: partecipazione alla manifestazione di Confesercenti e Confcommercio

lunedì, 1 marzo 2021, 19:40

di donatella beneventi

In piazza Aranci a Massa, ha avuto nella mattinata di oggi, 1 marzo, una mobilitazione degli appartenenti al tessuto commerciale della provincia, un evento che si è svolto in contemporanea con Lucca e Viareggio: l’iniziativa è stata promossa da Confcommercio e Confesercenti Toscana e ha visto la presenza di tanti imprenditori e loro dipendenti, al grido di “Lavoro e sicurezza possono convivere” e richiamare l’attenzione del comparto presso il governo e le amministrazioni locali per una gestione dell’emergenza sanitaria che tenga conto delle esigenze degli imprenditori del commercio e dei servizi, messi alla gogna economica dallo scoppio della pandemia, con imprese chiuse o ad altissimo rischio di chiusura.

Fra le personalità presenti la direttrice di Confcommercio Lucca Massa Carrara, Sara Giovannini: “Questa manifestazione nasce per ribadire che salute e lavoro possono andare di pari passo - afferma - e che sono necessarie misure per fare fronte alla emergenza economica, in questo momento le piccole imprese sono al collasso ed è assolutamente indispensabile che tutti i governanti a tutti i livelli, si rendano conto che ci vuole rispetto e non comportamenti improvvisati, che stanno danneggiando un’intera categoria. Tutti i giorni ci arrivano notizie di cessazioni di attività e secondo le nostre percezioni, sarà un’onda lunga, sicuramente un saldo del 2u020 si avrà dopo Pasqua, ma le difficoltà permarranno per tutto il 2021. A livello locale ci aspettiamo due tipi di interventi sostanzialmente: il primo è uno sgravio di tutto ciò che è di pertinenza delle singole amministrazioni comunali, basta pensare alla Tari o delle agevolazioni gratuite per esempio, sull’utilizzo del suolo pubblico per esempio per i ristoranti, così come l’altra misura che ci aspettiamo è un intervento importante ai fini della riduzione dei canoni di locazione, che è un fardello per le imprese. I ristori, che hanno dei tempi molto lunghi, sono comunque inadeguati per aiutare gli imprenditori a tenere aperte le loro aziende, che in questo momento non riescono più a far fronte alla cassa integrazione per i propri dipendenti, si chiede al governo il taglio del cuneo fiscale sulle imprese”

Altro intervento è quello di Paolo Arpagaus, presidente provinciale di Confesercenti: “Per noi è una giornata importante per stimolare governo e il prefetto, e velocizzare l’arrivo dei ristori, importanti per la sopravvivenza delle aziende, speriamo che questo avvenga celermente: abbiamo bisogno di soluzioni concrete, non solo solidarietà sulla carta e tenendo conto che questo territorio era già in sofferenza prima”.

Alle parole di Arpagaus, si unisce anche il direttore di Confesercenti, Adriano Rapaioli : “Noi siamo a fianco delle nostre aziende sofferenti, a un anno dall’inizio della pandemia, con aperture e chiusure stop and go e con impossibilità di programmare la propria attività: chiediamo di lavorare, in sicurezza, e nel frattempo, avere dei sostegni adeguati alle perdite reali”

Voce del governo, l’onorevole Martina Nardi che ha parlato alla piazza, con i partecipanti in ordinato distanziamento, mascherine e cartelli con scritte relative alle richieste e ai bisogni della categoria: “Tutta l’Europa sta vivendo una situazione analoga- dice- i ristori sono stati una novità e come tutte le cose che sono nuove, all’inizio non sono perfette, ma noi come governo ce l’abbiamo messa tutta e ce la stiamo mettendo tutta, è allo studio un ristori cinque e ci aspettiamo che il nuovo governo metta in campo delle proposte che tengano conto delle criticità che si erano presentate con gli altri ristori. Mi auguro che il piano vaccinale porti presto a questa piazza di ripopolarsi, il commercio è vita per una città. Il mondo sta riflettendo su come sarà il commercio nel futuro e dovremo guardare alla digitalizzazione e nuove modalità : sarò la prima firmataria , con alcune associazioni di categoria, di una proposta di legge per il piccolo commercio, è il primo passo per una transizione, un processo lunghissimo che leghi il commercio, il lavoro, la città e la tecnologia. Nel frattempo abbiamo il dovere di non far chiudere le attività, con tutte le forme di supporto possibile”

La voce del tessuto economico, quello che vive la vita reale, si è espressa con Sabrina Giannetti, nota imprenditrice della ricettività turistica del litorale massese, che si è conquistata l’applauso dei presenti : “Siamo qui per manifestare e io non credo alle manifestazioni, credo al dialogo, ma oggi siamo qui e vi chiediamo di non prenderci in giro, siamo allo stremo delle forze” e anche Antonio Morelli, presidente dell’Associazione Cuochi Massa Carrara, riferisce della drammatica situazione del settore : “ Noi vogliamo essere messi in condizione di lavorare, la stagione deve ripartire e non per tre mesi, che non serve a niente. La stiamo pagando solo noi, i negozi e altre attività sono aperte e noi siamo gli untori del mondo: la nostra richiesta è partire e lavorare, fare il nostro lavoro che è anche una passione”.

A conclusione della manifestazione la direttrice di Confcommercio Giovannini ha consegnato all’onorevole Nardi il documento di sintesi con le richieste della categoria, che sono state affidate al prefetto di Massa Carrara, Claudio Ventrice.