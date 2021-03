Cronaca



Sequestrata cocaina, nei guai un italiano e un marocchino

venerdì, 12 marzo 2021, 13:24

Prosegue l’attività di prevenzione finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti che vede l’impiego sinergico del personale delle Squadre Volanti della polizia e di quello, in borghese, del commissariato di Carrara.

Ieri, gli investigatori della Squadra di P.G., nel corso di mirati servizi di appostamento nella zona di Avenza, notavano un soggetto allontanarsi in modo sospetto. Subito fermato, il soggetto, un italiano di 42 anni, veniva trovato in possesso di oltre un grammo di cocaina, avvolta in un involucro di cellophane.

La pattuglia della Squadra Volante, invece, impegnata nell’area del centro storico di Carrara, sottoponeva al controllo di polizia un uomo di 30 anni, originario del Marocco. L’uomo, mostrandosi sin da subito nervoso alla vista degli agenti, è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza di colore bianco, risultata poi positiva al narcotest quale narcotico del tipo “cocaina”.

Tutto lo stupefacente rinvenuto veniva sequestrato ed entrambi i detentori segnalati alla Prefettura di Massa Carrara.