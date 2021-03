Cronaca



Servizio “Movida”; intervento della polizia per una testata data da una donna

sabato, 6 marzo 2021, 23:25

Oggi si è svolto regolarmente il servizio per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica disposto dal questore di Massa-Carrara nella zona movida di Marina di Carrara.

Sul posto sono stato impegnate pattuglie della polizia, dei carabinieri e della polizia locale del Comune di Carrara, unitamente a personale in abiti civili del Commissariato, il tutto si svolgeva senza alcuna criticità.

Alle ore 18.30, fuori dalla zona movida, all’incrocio fra via Volpi e via Venezia, veniva segnalata una lite per motivi di viabilità stradale. Per l’esattezza una coppia stava attraversando sulle strisce pedonali e un’auto in transito ometteva di dare la precedenza. Dall’episodio ne nasceva una diatriba verbale che sfociava in aggressione; per l’esattezza la donna alla guida dell’auto, dopo esser scesa, colpiva con una testata il passante.

Immediatamente sul posto polizia, carabinieri e vigili urbani, impegnati per il servizio movida, i quali provvedevano a identificare i soggetti per i profili penali e amministrativi del caso.