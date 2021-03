Spacca finestrino della macchina e ruba una borsa: arrestato

Altri articoli in Cronaca

martedì, 30 marzo 2021, 15:26

Due fratelli di 38 e 41 anni originari del Marocco, erano da tempo tenuti sotto controllo dai carabinieri perché sospettati di spacciare droga nei vicoli e nelle piazze del centro storico di Carrara, compresa la zona intorno ai giardinetti, a pochi passi dalla caserma di Via Eugenio Chiesa, dove ha...

martedì, 30 marzo 2021, 09:13

In Toscana la popolazione over 80 ammonta a: 331.921; 107,673 sono quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino pari al 32,44%; 34,757, invece, quelli che hanno ricevuto prima e seconda dose pari al 10,47%, ma 224248 pari al 67,56% sono quelli che non hanno ricevuto nulla

martedì, 30 marzo 2021, 09:10

Casa Betania, mette a disposizione le proprie risorse e la propria segreteria per aiutare le persone che hanno poca dimestichezza con il computer e con i mezzi informatici, per aiutarle a prenotare il vaccino anti Covid

lunedì, 29 marzo 2021, 20:50

La rivoluzione è cominciata. Il tour di IoApro, che vedrà altre quattro tappe e che come fine ultimo ha la riapertura delle categorie entro il 7 aprile, è partito ieri con un'affluenza alle stelle

lunedì, 29 marzo 2021, 20:12

Giulia Bellotti, 25 anni di Massa, è stata selezionata per partecipare al prestigioso programma “Youth Ambassador” dell’associazione anti-povertà The ONE Campaign, co-fondata da Bono

lunedì, 29 marzo 2021, 19:49

È stato portato in carcere l’extracomunitario che circa 10 giorni fa aveva seminato il panico in via Filattiera, ad Avenza